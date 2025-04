Oasport.it - ATP Montecarlo 2025: Carlos Alcaraz soffre, ma vince in rimonta contro il francese Fils

Con tanta sofferenzastacca il biglietto per le semifinale al Masters 1000 di. Lo spagnolo ha superato inilArthurcon il punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Tanti i rimpianti per il transalpino, soprattutto per la clamorosa occasione avuta sul finale del secondo set e poi anche perchè si era trovato avanti di un break nel terzo.una partita lottando, una di quelle che in questa prima parte di stagione non era sempre riuscito a fare sua. In semifinale sarà derby spagnolo con Alejandro Davidovich Fokina, che oggi ha dominato l’australiano Alexei Popyrin per 6-2 6-3.conquista il match nonostante sette doppi falli, concedendo anche undici palle break all’avversario. Dall’altra parte sono ben quattordici quelle concesse da, che paga anche i 54 errori non forzati rispetto ai 41 dello spagnolo.