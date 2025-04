Winx Club | svelate le prime immagini del reboot e nella colonna sonora la figlia di Andrea Bocelli

Winx. A 20 anni dal loro debutto sul piccolo schermo, infatti, le Winx tornano in streaming e in tv con una versione moderna e rinnovata di loro stesse e delle loro magiche avventure. Le fatine più famose del mondo, ideate dalla mente di Iginio Straffi.

