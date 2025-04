Serie D Ugento-Martina | ecco l' arbitro del derby pugliese

Ugento Calcio e Martina Calcio, in programma domenica 13 aprile, valevole per la 14ª giornata di ritorno del campionato Serie D Girone H. Sarà coadiuvato dagli assistenti Sig. Andrea Mongelli della Sez. di Chieti e dal Sig. Lecceprima.it - Serie D, Ugento-Martina: ecco l'arbitro del derby pugliese Leggi su Lecceprima.it Sarà il Sig. Juri Gallorini della Sez. di Arezzo a dirigere l’incontro traCalcio eCalcio, in programma domenica 13 aprile, valevole per la 14ª giornata di ritorno del campionatoD Girone H. Sarà coadiuvato dagli assistenti Sig. Andrea Mongelli della Sez. di Chieti e dal Sig.

Serie D, Ugento-Martina: ecco l'arbitro del derby pugliese. Serie D/H, Ugento-Martina posticipata alle 15:30. Serie D, Ugento-Martina: l'orario del derby pugliese. Serie D Girone H: 30^ giornata, risultati e classifica. Tabellino partita Martina Calcio 1947 vs Ugento. Serie D: il Casarano pareggia col Martina. Nardò, poker e vittoria sull'Ugento. Ne parlano su altre fonti

Serie D, Ugento-Martina: ecco l'arbitro del derby pugliese - Ecco chi dirigerà il match della trentunesima giornata del girone H in programma domenica 13 aprile allo stadio Comunale di Ugento. Calcio d'inizio alle ore 15:30 ... (lecceprima.it)

Serie D, Ugento-Martina: l'orario del derby pugliese - Il match valevole per la trentunesima giornata del girone H si giocherà domenica 13 aprile allo stadio Comunale di Ugento ... (lecceprima.it)

BRINDISI-UGENTO – Tris biancazzurro che alimenta le speranze di playout. Terzo ko per Martinez e co. - Il Brindisi è tornato in corsa per la salvezza. Sembravano spacciati i biancazzurri ma con un girone di ritorno prolifico (sole due partite perse ... (salentosport.net)