Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Zelensky: "La Russia continua a lanciare attacchi e ignora la diplomazia" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il Cremlino: "L'incontro tra Witkoff e Putin per normalizzare le relazioni, non ci aspettiamo una svolta"

Il Cremlino: oggi l'inviato Usa Witkoff incontra Putin | Zelensky: "Russia continua attacchi e ignora diplomazia". Russia: «Molte risposte da dare per arrivare a tregua». Analisi Isw: rallenta avanzata di Mosca. Le notizie di sabato 5 aprile sul conflitto tra Russia e Ucraina. Strage di bambini a Kryvyi Rih, Zelensky: dall'ambasciata Usa "reazione debole" - Zelensky sui social: "Russia uccide i bambini e chi tace incita Mosca". Guerra Ucraina-Russia, le news. Kiev: “Bombe su ospedale militare a Kharkiv”. Media: “Mosca prepara nuova offensiva”. Guerra Ucraina, colloqui Usa-Kiev a Riad. Zelensky: "Incontri utili, lavoro continua". Ne parlano su altre fonti

