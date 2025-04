Secoloditalia.it - Premi, martedì i “Caravella Tricolore-Natale di Roma” patrocinati dalla Fondazione An: l’elenco dei premiati

Tredici anni diCaravalla. Torna15 aprile alle ore 17,30 il riconoscimento intitolato al “di”. A consegnare iper le eccellenze dell’arte, della Scienza, dell’Informazione sarà il ministro della Cultura, Alessandro Giuli presso il Circolo Montecitorio (via dei Campi sportivi, 5, zona Acqua Acetosa a). La manifestazione che ogni annoa personalità che si sono messe in luce in ogni ambito professionale –cultura al sociale – coniugando valori, tradizione, modernità, è patrocinataAlleanza Nazionale. Il presidente Giuseppe Valentino presenzierà come ogni anno alla “serata”.E’ al senatore Domenico Gramazio, presidente delo, direttore di Realtà Nuova, che si deve il ritorno – 13 anni fa- delassegnato nel tempo a grandi personalità del mondo culturale della destra e non solo.