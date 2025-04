Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: si è salvato Alcaraz, ora Dimitrov-De Minaur!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:08viene a capo di un match durissimo con Fils ed è in semifinale contro Davidovich. Adesso De, manca sempre meno a Lorenzo!14:40 Fils avanti 2-1 e servizio su. Poi De!!13:42sotto con Fils, 4-6 per il francese.12:20 Chiude in due set comodi uno scatenato Davidovich, è il primo semifinalista di! Ora Fils--De, poi!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’attesissima sfida tra Lorenzoe Stefanos. Si gioca per un posto in semifinale del prestigioso Masters 1000 di(MON), terza prova dell’anno.I precedenti dicono che il giocatore del Bel Paese ha sempre faticato oltremodo di fronte all’istrionico ellenico, c’è infatti un impetuoso 0-5 a favore dinelle precedenti sfide: tutte comunque abbastanza lottate.