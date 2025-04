Anteprima24.it - De Luca: “Bavaglio ai cittadini e mercato candidature a Roma”

Tempo di lettura: 2 minutiPer Vincenzo Dechi vuole il limite dei due mandati per i presidenti di Regione “mostra totale indifferenza ai territori. Sono tutti accomunati dalla volontà di non dare la parola ai, di decidere a, fare ildelle”. Il governatore parla della sentenza della Consulta che ribadisce il limite dei due mandati, e – in diretta social – ricorda come non esistano limiti di incarico per parlamentari, ministri, sottosegretari, “possono andare avanti nei secoli dei secoli”, e nessun limite nemmeno per “premier e presidente della Repubblica”. Per i due mandati dei governatori si è parlato di “evitare la concentrazione di potere: una totale idiozia – secondo De– visti i tanti casi di presidenti di Regione che dopo il primo mandato sono mandati a casa.