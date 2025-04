Tradimento replica puntata 11 aprile 2025 | Video Mediaset

aprile – con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna Guzide e Tarik irrompono nel matrimonio con la polizia per impedirne la celebrazione, ma di fronte alla possibilità di scappare, Oylum afferma di voler sposare Behram. Ecco il Video per rivedere l'episodio 141 in replica streaming.

“Tradimento”, nella puntata di stasera Behram e Oylum sposi e le minacce a Tolga - Nel primo episodio la gelosia di Behram si manifesta in tutta la sua ossessività. I suoi comportamenti, sempre più marcati da un’inquietante brama di dominio su Oylum, culminano in un ricatto esplicit ... (iodonna.it)

Tradimento, le anticipazioni delle puntate di oggi, venerdì 11 aprile - Nuovo doppio appuntamento con Tradimento venerdì 11 aprile 2025 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La serie turca sarà in onda sia alle 14.10 che in prima serata, dalle 21.30 circa, sfid ... (informazione.it)

Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata 11 aprile - Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 11 aprile 2025 (prime time) Un flashback riporta al giorno precedente all'aeroporto, dove Behram costringe ... (msn.com)