Weekend caldo e soleggiato ma domenica ripartono le piogge in Veneto

Weekend guadagnerà strada verso est, fino a raggiungere l’Italia». È Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i. Veronasera.it - Weekend caldo e soleggiato, ma domenica ripartono le piogge in Veneto Leggi su Veronasera.it «L’anticiclone che si è posizionato sul Mediterraneo centrale verrà ben presto smantellato da una depressione atlantica che nel corso delguadagnerà strada verso est, fino a raggiungere l’Italia». È Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per i.

Meteo, caldo estivo nel weekend prima di Pasqua: poi cambia tutto, le previsioni. Meteo Veneto. Inizio weekend soleggiato e caldo, peggiora domenica con piogge, in intensificazione la prossima settimana. Weekend delle Palme bello a metà in Trentino: sabato sole e caldo, domenica nuvoloso. Prima caldo estivo, poi arriva il maltempo per la domenica delle Palme: le previsioni meteo del weekend. Meteo Emilia Romagna. Inizio weekend soleggiato e caldo, peggiora domenica con piogge anche la prossima settimana. Meteo Toscana weekend di Pasqua? Sole e nuvole per la domenica di festa, caldo a Pasquetta. Ne parlano su altre fonti

Weekend delle Palme con sole e caldo, ma da domenica tornano le piogge - (Adnkronos) - Un potente anticiclone africano si espande fino alla Danimarca riscaldando tutta l’Italia, portando una fase soleggiata e calda per il periodo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMet ... (msn.com)

Weekend delle Palme con sole e caldo, ma non dappertutto - Sarà un weekend delle Palme con sole e caldo, ma non ovunque: da domenica è infatti in arrivo un peggioramento a partire dal nordovest che dovrebbe durare per tutta la prossima settimana. Le prevision ... (msn.com)

Weekend delle Palme bello a metà in Trentino: sabato sole e caldo, domenica nuvoloso - Lunedì, martedì e mercoledì arrivano precipitazioni diffuse, come nel resto del Nord Est. Le previsioni in Provincia e in Italia ... (giornaletrentino.it)