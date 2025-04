Lanazione.it - Sbandieratori, confermati il presidente Giovanni Bonacci e il direttore tecnico Stefano Giorgini

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 aprile 2025 – Nella seduta di insediamento, il nuovo direttivo dell’Associazionedi Arezzo APS, eletto dai soci nel corso delle votazioni tenutesi la scorsa domenica 30 marzo, ha nominato all’unanimità le cariche sociali per il triennio 2025-2028. Sono staticomee come. Vicepresidenti Romano Junior Vestrini (con funzioni vicarie) e Carlo Lobina; quest’ultimo ricopre anche la carica di Tesoriere. Segretario Sergio Rossi. Provveditore Marco Donati. Completano il Consiglio Direttivo, per la prima volta allargato a tredici componenti: Francesco Benincasa, Leonardo Calcini, Alessio Dionigi, Lorenzo Diozzi, Daniele Serboli, Riccardo Soldani, Roberto Vestrini. Probiviri: Agostino Buracchi, Sergio Cassai, Gianfranco Ricciarini.