Scandalo scommesse in serie A | quali calciatori sono coinvolti e cosa rischiano?

Dodicidel campionato di calcio diattualmente indagati dalla Procura di Milano per aver effettuatosu piattaforme illegali. Le indagini, avviate nel 2023, hanno rivelato un sistema complesso di transazioni finanziarie e utilizzo di prestanome per mascherare le attività illecite. I giocatoriavrebbero scommesso su eventi sportivi diversi dal calcio, ma la violazione delle normative federali potrebbe comportare sanzioni disciplinari significative, a titolo singolo. Non dovrebbero, cioè, colpire le squadre in cui all’epoca dei fatti contestati igiocavano né le attuali.Nell’elenco compaiono Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, rientrati da poco dopo aver scontato la sfica, rispettivamente di 10 e 7 mesi, per un caso relativo al calcio, di pertinenza della procura di Torino.