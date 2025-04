L' influencer Rita De Crescenzo | Ora studio e mi candido in Parlamento

influencer napoletana Rita De Crescenzo, nota tra l'altro per la cosiddetta 'invasione di Roccaraso', scende in politica e annuncia la sua volontà di candidarsi al Parlamento. "Chi siede lì oggi - dice in un video che sta facendo il giro del web - non ha meno reati di me. L'unica differenza è che loro hanno studiato. E allora. Feedpress.me - L'influencer Rita De Crescenzo: "Ora studio e mi candido in Parlamento" Leggi su Feedpress.me Lo aveva fatto intendere già nei giorni scorsi, ora c'è l'ufficialità: l'napoletanaDe, nota tra l'altro per la cosiddetta 'invasione di Roccaraso', scende in politica e annuncia la sua volontà di candidarsi al. "Chi siede lì oggi - dice in un video che sta facendo il giro del web - non ha meno reati di me. L'unica differenza è che loro hanno studiato. E allora.

