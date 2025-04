Ilfattoquotidiano.it - Forniture militari alla Colombia, archiviata a Napoli l’indagine nei confronti di D’Alema e Profumo

È stato archiviato il fascicolo per corruzione internazionale aperto ache vedeva tra gli indagati Massimo, l’ex amministratore delegato di Leonardo Alessandroe l’ex manager di Fincantieri Giuseppe Giordo. La vicenda ruota intorno a una trattativa da quattro miliardi di euro, poi saltata, per la fornituradi mezzi(quattro corvette, due sommergibili e 24 caccia) prodotti dai due colossi italiani. L’accusa sosteneva che per la buona riuscita dell’affare fossero state promesse tangenti (sotto forma di una provvigione da quaranta milioni di euro) a pubblici ufficialini, con l’ex premier a svolgere il ruolo di mediatore informale.L’inchiesta era stata aperta nel 2022 in seguito a una denuncia presentata dall’Assemblea parlamentare del Mediterraneo, organizzazione internazionale con sede ache riunisce delegati di trenta Paesi, presieduta dall’ex deputato di Italia viva Gennaro Migliore.