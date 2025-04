Merendine confezionate nella plastica | possono generare batteri resistenti agli antibiotici Lo studio di Oxford

Al via per l'anno scolastico 2024/2025 "RiusiAMO a merenda!", il progetto del comune di Imola per ridurre la produzione di plastica monouso e promuovere sani stili di vita.

Ferrero incarta le merendine e la strategia delle 5R.

“Brianza senza plastica”: partire dalle scuole per promuovere stili di vita "plastic free".

Scuola, arriva l’app per la merenda di qualità.

Fiesta Babarum: la nuova merendina Ferrero non adatta ai bambini.

La scuola che sceglie il futuro: compostiera e merende alla frutta - Foto 1 di 16 - La Voce di Rovigo.