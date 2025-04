Sololaroma.it - Scatto Pioli e idea Vieira, Ranieri chiaro: “Non parlerò mai più di allenatori”

Si avvicina a grandi passi un derby della capitale che mai come negli ultimi anni ha un’importanza cruciale per la classifica e non solo per la supremazia cittadina. Due squadre divise da soli 2 punti in classifica (erano 15 alla vigilia della gara d’andata) e con il conclamato obiettivo di agguantare uno dei due posti Champions ancora in palio. Pellegrini e Rensch sono recuperati, ma nella conferenza stampa didi avvicinamento alla sfida, c’è stato chiaramente spazio anche per altri temi extra campo.Il principale è sempre lo stesso, quella benedetta questione nuovo tecnico destinata a rimanere in bilico non si sa ancora per quanto. Quel “siamo vicini” del tecnico testaccino nell’intervista a Il Messaggero dice tutto e niente, e potrebbe essere stata l’ultima esternazione disull’argomento: “sulla panchina della Roma? Nonmai più di“.