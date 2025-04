Lapresse.it - Gp Bahrain 2025 di F1 il 13 aprile: orari, dove vederla in tv

Si corre domenica 13il Gp delvalido per il Mondiale di F1. La gara è in programma in notturna, con inizio alle ore 17 in Italia. Sarà possibile vedere il gran premio in diretta tv su Sky e in streaming su NOW. In chiaro, la gara sarà trasmessa in differita da Tv8 domenica alle ore 21.30.La Formula 1 torna in pista a una settimana dalla gara in Giappone che ha visto il campione in carica Max Verstappen tornare sul massimo gradino del podio con la Red Bull, dopo le due gare vinte dalla McLaren con Lando Norris in Australia e con Oscar Piastri in Cina. La Ferrari cerca ancora il primo acuto stagionale e si presenta incon più fiducia dopo le modifiche apportate al fondo della monoposto. Occhi puntati anche sul talento italiano Andrea Kimi Antonelli, protagonista di un ottimo inizio di stagione al debutto con la Mercedes.