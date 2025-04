Ritratto autoritratto e selfie | a Forlimpopoli due mostre ne indagano il potere simbolico

Sabato 12 aprile a Forlimpopoli vengono inaugurate due nuove mostre "collaterali" alla grande esposizione intitolata "Il Ritratto dell'Artista" attualmente aperta al Museo civico di San Domenico a Forlì. Alle ore 17 alla Galleria d'arte "A Casa di Paola" sarà presentato "Il selfie in un.

Ritratto, autoritratto e selfie: a Forlimpopoli due mostre ne indagano il potere simbolico. Dalla maschera al selfie: la storia dell’autoritratto in mostra a Forlì. Il Ritratto dell’Artista. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie. Il Ritratto dell’Artista Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie. Selfie, o il diritto al narcisismo. Esplorare la storia dell'autoritratto per comprendere la nostra società. Ne parlano su altre fonti

