Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Doncic “torna” a Dallas e illumina: 45 punti, vittoria Lakers e nostalgia Mavericks

Luka” aE vabbè, che vi aspettavate? Che gli avessero rubato il talento in stile Space jam? No, impossibile. Gli unici apche si potevano fare ain magliaerano legati alla sua poca voglia di difendere (che non è incapacità di difendere.), al suo continuo protestare con gli arbitri, al suo voler a volte dominare troppo i possessi offensivi a discapito del flusso di gioco. Ma per quel che riguarda il talento, ogni dubbio è superfluo. Lo sloveno è nel primo vagone del treno che trasporta il talento della NBA. Anzi, potrebbe pure guidare la locomotiva. Come realizzatore dal palleggio impossibile trovare di meglio. Èto a, Luka. Si è emozionato col video tributo. Probabilmente è vero: non se ne sarebbe mai voluto andare. Ma isono così.