Liverpool | Salah firma un nuovo contratto – Nessuna uscita in Premier League per ora

2025-04-11 10:06:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che.TransferMarketWeb.com© foto www.imagephotoagency.itDopo mesi di speculazione e rapporti contrastanti, ora è ufficiale: Mohamedha rinnovato il suocon. La saga di lunga data si è conclusa con i Reds che annunciano l’accordo attraverso una dichiarazione ufficiale del club:“IlFC può confermare che Mohamedhato unche lo vedrà rimanere con il club oltre la stagione 2024-25.L’attaccante, che si sta godendo un’altra campagna stellare per i Reds, ha commesso il suo futuro mettendo la penna su carta fresca. Finora in questa stagione,ha segnato 32 gol in sole 45 presenze in tutte le competizioni – 27 in– rendendolo il miglior giocatore nella massima volo inglese.