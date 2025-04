Abruzzo24ore.tv - Scoperto un allevamento di cavalli in condizioni disastrose a Roio: l'intervento delle autorità

L'Aquila - La Polizia Municipale dell'Aquila ha effettuato un sopralluogo il 31 marzo in undinella frazione di, rispondendo alle preoccupazioni sollevate da associazioni animaliste riguardo alledegli animali. Il 31 marzo, su segnalazione di alcune associazioni animaliste preoccupate per ledi undinella frazione di, la Polizia Municipale dell'Aquila ha effettuato un sopralluogo. Durante l'ispezione, sono stati rinvenuti cani vaganti e due carcasse di cavallo. Sul posto è intervenuto anche il Servizio Veterinario della ASL dell'Aquila per eseguire gli accertamenti sanitari necessari. Le informazioni raccolte durante l'sono state trasmesse all'Giudiziaria tramite un'annotazione di polizia giudiziaria.