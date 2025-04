Presidenza Porto Livorno | attesa la nomina di Davide Gariglio con Mancini Segretario generale

Livorno – L'intesa tra il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è già di fatto definita. Matteo Paroli – attuale Segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Tirreno Settentrionale (Mts) con sede a Livorno – è quindi di fatto il nuovo presidente della AdSP del Mar Ligure Occidentale con sede a Genova.Un livornese è quindi alla guida del Porto di Genova, il principale scalo italiano. A rendere possibile questa nomina – fino a un anno fa quasi inconcepibile per le gerarchie non scritte dello shipping italiano – sono state la litigiosità tra gli stakeholder liguri, l'incrociarsi di veti sui nomi locali e la grande professionalità dell'avv. Paroli, figura molto stimata.L'indicazione ufficiale di Paroli a Genova apre quindi il conto alla rovescia finale per la scelta dei nomi anche nel resto d'Italia e nel Porto toscano di Livorno.

