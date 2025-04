361magazine.com - Sette Mostri e un Finale Sospeso: Pechino Express tra Brividi e Salvezze Inaspettate

La puntata è andata in onda ieri seraAnche quest’anno la temutissima prova dei “” non ha deluso: il test gastronomico con cibi tipici locali poco graditi ai gusti occidentali si è confermato uno dei momenti più duri per i viaggiatori e, al tempo stesso, tra i più amati dal pubblico.È successo nella sesta tappa di– Fino al tetto del mondo, che ha portato le sei coppie ancora in gara da Chiang Mai a Tha Ton, con una sosta intermedia a Mae Rim e ben due Libri Rossi da conquistare lungo i 233 chilometri percorsi.La puntata, andata in onda su Sky Uno/+1 e disponibile anche on demand, si è rivelata faticosa, ricca di sorprese e colpi di scena. A spiccare, oltre alla famigerata prova dei “” – tra scorpioni, millepiedi e cervelli di maiale – anche uninaspettato: Jury Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati, ancora una volta primi al traguardo, hanno dovuto scegliere tra due coppie da mandare al ballottaggio.