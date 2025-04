Dazi Visconti Ficei | cabina regia politica-imprese

Dazi somiglia a un armistizio. Ma guai a pensare che basti aspettare che passi la tempesta. Le imprese italiane, soprattutto quelle a forte vocazione esportatrice, non hanno bisogno di conforto ma di coordinamento».Lo dice chiaramente Antonio Visconti, presidente della Ficei, la Federazione dei Consorzi Industriali: «Serve subito una cabina di regia a Palazzo Chigi. Un tavolo vero, operativo, con il premier, i ministri dell’Economia e del Made in Italy, le principali associazioni economiche. Dobbiamo anticipare le mosse, non subirle».La richiesta è netta: «Se l’Italia vuole contare nel negoziato europeo sui Dazi, deve farsi trovare pronta. Aspettare che Bruxelles decida per tutti senza rappresentare davvero la voce delle sue filiere produttive sarebbe un errore strategico. Anteprima24.it - Dazi, Visconti (Ficei): cabina regia politica-imprese Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti«Dopo settimane di tensioni commerciali, la pausa di 90 giorni annunciata da Donald Trump sull’inasprimento deisomiglia a un armistizio. Ma guai a pensare che basti aspettare che passi la tempesta. Leitaliane, soprattutto quelle a forte vocazione esportatrice, non hanno bisogno di conforto ma di coordinamento».Lo dice chiaramente Antonio, presidente della, la Federazione dei Consorzi Industriali: «Serve subito unadia Palazzo Chigi. Un tavolo vero, operativo, con il premier, i ministri dell’Economia e del Made in Italy, le principali associazioni economiche. Dobbiamo anticipare le mosse, non subirle».La richiesta è netta: «Se l’Italia vuole contare nel negoziato europeo sui, deve farsi trovare pronta. Aspettare che Bruxelles decida per tutti senza rappresentare davvero la voce delle sue filiere produttive sarebbe un errore strategico.

