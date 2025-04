Da Londra e Parigi buyer e giornalisti per promuovere Salerno e la sua provincia.

Leggi su Ildenaro.it

Prende il via da oggi 11 aprile “Wonders”, l’iniziativa organizzata dalla Camera di commercio die dedicata alla promozione del territorio salernitano sui mercati internazionali. Fino al 14 aprile, i 13e i 4della stampa turistica specializzata ospiti avranno l’occasione, attraverso un educational tour articolato secondo itinerari giornalieri ed esperienziali, di conoscere la variegata offerta culturale, archeologica, naturalistica, enogastronomica, artigianale e del wellness della.L’Ente camerale, in considerazione dell’apertura dal luglio scorso dell’Aeroporto di– Costa d’Amalfi con la conseguente operatività da parte delle principali compagnie aeree internazionali e la progressiva entrata a regime con la realizzazione del terminal, “si pone l’obiettivo – si legge in una nota – di rafforzare la competitività turistica del territorio e il posizionamento die della suanel panorama delle destinazioni di eccellenza, di sviluppare il turismo incoming durante tutto l’anno”.