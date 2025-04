Ilnerazzurro.it - Ufficiale, Pio Esposito rinnova con l’Inter

Ora è: Francesco Pioha prolungato il suo contratto confino al 30 giugno 2030, confermando la fiducia del club nerazzurro nel giovane talento.Classe 2005 e fratello minore di Sebastiano e Salvatore, Francesco sta vivendo una stagione da protagonista in Serie B con lo Spezia, dove è alla sua seconda annata in prestito. Con grinta e gol, l’attaccante sta cercando di trascinare i liguri verso la promozione in A, continuando a crescere e maturare nel calcio dei grandi.“Il sogno continua.” Con queste parole semplici ma cariche di significato, Francesco Pioha celebrato il rinnovo del suo contratto con, valido fino al 30 giugno 2030. Un passo importante che consolida il legame tra il giovane attaccante e i colori nerazzurri, quelli che sente cuciti addosso da sempre.