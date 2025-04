Secoloditalia.it - Riparte l’operazione Albania: la nave Libra in viaggio con 40 migranti a bordo

Ladella marina militare è partita da Brindisi in direzione: aci sono i quarantadi varie nazionalità, destinati al centro di permanenza e rimpatrio di Gjader. I clandestini, soggetti a decreti di espulsione delle questure italiane per illecita presenza sul territorio nazionale, sono arrivati nei giorni scorsi al Cpr brindisino di Restinco da altri centri. Il trasferimento avviene grazie ai nuovi provvedimenti del governo, che hanno riformulato le previsioni iniziali per l’utilizzo dell’hub albanese.Laalla volta dell’Per l’occasione c’è stato un grande dispiegamento di forze dell’ordine, con la finalità di prevenire eventuali manifestazioni di protesta. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva annunciato ieri l’imminente spostamento deiin, “al fine del loro successivo allontanamento verso i Paesi di origine”.