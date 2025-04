Agi.it - Svolta nell'omicidio del capo ultrà dell'Inter: 6 arresti

AGI -e indagini sull'delVittorio Boiocchi, ucciso in un agguato armato il 29 ottobre 2022 fuori casa a Milano. La Squadra mobile di Milano, coordinata dal pma Dda Paolo Storari, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per i presunti mandati e autori materiali. Tra loro c'è l'ex leadera Curva Nord nerazzurra Andrea Beretta, le cui dichiarazioni rese da quando è diventato collaboratore di giustizia dopo l'arresto per l'Antonio Bellocco hanno avuto un ruoloa risoluzione del caso. Parole riscontrate poi dalla Squadra mobile di Milano. Uno dei due presunti autori materiali è stato arrestato stamattina in Bulgaria. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dalla gip Daniela Cardamone, su richiesta dei pm Paolo Storari e Stefano Ammendola, coordinati dal procuratore Marcello Viola e dall'aggiunta Alessandra Dolci.