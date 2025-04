Ilnapolista.it - Guerra Ultras Inter, decisivo il pentito Beretta: lui avrebbe ordinato la morte del rivale Boiocchi, due i killer

il: luiladi, due iSembra a una svolta l’inchiesta sullana alla Curva Nordista.ovviamente peressi, per la gestione dei guadagni degli ultrà.Scrive il Corriere della Sera cheè questo il movente dell’omicidio dell’ex capoVittorio, ucciso la sera del 29 ottobre 2022 in via Fratelli Zanzottera nel quartiere di Figino a Milano. Sei gli arresti ordinati dalla Procura di Milano.Si tratta dei mandanti, degli organizzatori e dei due esecutori materiali dell’agguato.Per la Procura (ossia l’accusa)a ordinare l’esecuzione disarebbe stato il suo «successore» Andrea, oggi collaboratore di giustizia dopo essere stato arrestato per l’omicidio del boss della ‘ndrangheta Antonio Bellocco, a settembre dello scorso anno, e quello per l’indagine «Doppia curva» sulle infiltrazioni mafiose e criminali nel mondo del tifo organizzato die Milan.