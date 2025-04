La Cina rialza i controdazi sui beni Usa dall' 84% al 125% borse europee nervose Lagarde | Bce pronta a intervenire

Cina ha risposto ancora ai dazi Usa imponendo nuove tariffe alle importazioni dei beni americani rialzando dall'84% al 125% l'aliquota che entrerà in vigore da sabato 12 aprile. La Cina ha chiarito che "ignorerà ulteriori giochi sui numeri dei dazi statunitensi" che avranno "perso la loro giustificazione economica", riferisce sempre il ministero delle Finanze, precisando che Pechino tutelerà. Feedpress.me - La Cina rialza i controdazi sui beni Usa dall'84% al 125%, borse europee nervose. Lagarde: "Bce pronta a intervenire" Leggi su Feedpress.me Laha risposto ancora ai dazi Usa imponendo nuove tariffe alle importazioni deiamericanindo'84% all'aliquota che entrerà in vigore da sabato 12 aprile. Laha chiarito che "ignorerà ulteriori giochi sui numeri dei dazi statunitensi" che avranno "perso la loro giustificazione economica", riferisce sempre il ministero delle Finanze, precisando che Pechino tutelerà.

