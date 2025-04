Il petrolio crolla Chi si preoccupa e chi cerca soluzioni

petrolio sono sotto pressione e potrebbero presto dover effettuare dei tagli alle spese previste per il 2025. I numeri del greggio sono precipitati di oltre il 15%, toccando i dati fatti registrare durante la pandemia Covid. Un segnale di allarme che è scattato in vari Paesi produttori, non solo Usa e golfo. Per questa ragione il segretario americano all’energia Chris Wright è impegnato in un lungo tour di due settimane in Medio Oriente al fine di trovare una strategia comune e analizzare cause (note) ed effetti (più complessi da prevedere), da ritrovarsi nelle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina sui dazi decisi da Donald Trump. Il mercato appare fortemente destabilizzato a causa della continua volatilità in un contesto di indebolimento della domanda globale e di aumento delle barriere commerciali: tutti fattori che impattano sulle scelte già di oggi che i super players, ma anche altri Paesi cosiddetti terzi come Nigeria, Brasile, Iran, Kazakistan, stanno immaginando di compiere. Formiche.net - Il petrolio crolla. Chi si preoccupa e chi cerca soluzioni Leggi su Formiche.net I governi il cui bilancio dipende più o meno dalsono sotto pressione e potrebbero presto dover effettuare dei tagli alle spese previste per il 2025. I numeri del greggio sono precipitati di oltre il 15%, toccando i dati fatti registrare durante la pandemia Covid. Un segnale di allarme che è scattato in vari Paesi produttori, non solo Usa e golfo. Per questa ragione il segretario americano all’energia Chris Wright è impegnato in un lungo tour di due settimane in Medio Oriente al fine di trovare una strategia comune e analizzare cause (note) ed effetti (più complessi da prevedere), da ritrovarsi nelle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina sui dazi decisi da Donald Trump. Il mercato appare fortemente destabilizzato a causa della continua volatilità in un contesto di indebolimento della domanda globale e di aumento delle barriere commerciali: tutti fattori che impattano sulle scelte già di oggi che i super players, ma anche altri Paesi cosiddetti terzi come Nigeria, Brasile, Iran, Kazakistan, stanno immaginando di compiere.

Borsa, Wall Street chiude negativa: preoccupa il braccio di ferro Usa-Cina. Piazza Affari in allerta: lunedì nero in arrivo?. Cina in netto rosso, preoccupa la deflazione. Mega ipo di Midea a Hong Kong, mentre China Renaissance torna e crolla. Per Trump l’economia russa è al collasso. Tutti i nuovi dati: inflazione ormai al 10%, pil all’1,3. Ecco perc…. Crolla il prezzo del petrolio, ma non della benzina. Cosa succede?. Il prezzo del petrolio crolla ma la benzina rimane cara. Ne parlano su altre fonti

Crolla il petrolio ma non i prezzi della benzina: perchè? - Il recente crollo del petrolio sui mercati internazionali ha raggiunto livelli che non si vedevano da anni, con il Brent sceso a 65 dollari al barile, un… Leggi ... (informazione.it)

Il petrolio crolla, ma la benzina no: per i carburanti ribassi minimi, scatta l’allarme speculazione - Sprofonda il prezzo del petrolio, ma per i carburanti non va allo stesso modo: il calo per benzina e diesel è molto più contenuto. (lanotiziagiornale.it)

Petrolio crolla per quinto giorno consecutivo: ai minimi da febbraio 2021 - ING I prezzi del greggio stanno continuano a scendere per il quinto giorno consecutivo, raggiungendo il minimo da febbraio 2021, con l'escalation della guerra commerciale innescata dai cosiddetti dazi ... (informazione.it)