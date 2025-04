Lopinionista.it - Renzi: “L’acquisto di Versace è un bel segnale per il made in Italy”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Bel colpo, bravi! La scelta di Prada di acquistareè un belper iline per la moda, settore strategico e troppo spesso sottovalutato della nostra industria. Complimenti a Miuccia Prada, a Patrizio e Lorenzo Bertelli, ad Andrea Guerra. Chi investe, specie in questo periodo, merita il rispetto e la gratitudine di tutte le istituzioni. In bocca al lupo”. E’ quanto scrive sul suo account X ufficiale il senatore Matteo(foto), fondatore di Italia Viva.L'articolo: “diè un belper ilin” L'Opinionista.