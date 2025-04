Quotidiano.net - Sospensione dazi USA: opportunità per il legno-arredo italiano alla Milan Design Week

Ladeistatunitensi di 90 giorni rappresenta "un'cruciale" per la filieraitaliana, protagonista in questi giorni con lae recentemente minacciata dpolitica protezionistica di Donald Trump: qualora, passati tre mesi, venissero confermati i, "le esportazioni di mobili italiane rischierebbero un calo tra il 5 e l'8% nel 2025, mentre la ricostruzione in corso della filiera nazionale andrebbe incontro a un brusco rallentamento". E' quanto emerge, fra l'altro, da un'analisi dello spin-off dell'Università di Padova Etifor, B Corp specializzata in consulenza ambientale e gestione forestale, che ha fotografato lo stato attuale del mercato stimando i possibili scenari messi in moto dpresidenza Trump. In questa fase interlocutoria - viene osservato - sarà possibile ridurre i rischi non abbassando la guardia e operando sul lungo periodo attraverso la diversificazione dei mercati di destinazione dell'exporte, quasi paradossalmente, l'intensificazione dei rapporti con gli Usa colmando il vuoto che potrebbero lasciarsi alle spalle i loro delicati rapporti con la Cina.