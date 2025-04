Che Dio ci Aiuti 8 anticipazioni 17 aprile 2025 la trama della settima puntata

anticipazioni della settima puntata di Che Dio ci Aiuti 8 del 17 aprile 2025, non a caso il giorno del Giovedì Santo di Pasqua.Che Dio ci Aiuti 8 anticipazioni 17 aprile 2025, gli episodi 13 e 14Nella Casa del Sorriso l’atmosfera è tesa: quello che ha fatto Cristina è grave, ha messo in pericolo la casa-famiglia e così il Tribunale ha incaricato Alessia di stilare una relazione sulla struttura. Cristina si sente in colpa, e Pietro, Olly e Melody non fanno nulla per farla sentire meglio e sono delusi dal suo comportamento. Sarà Lorenzo ad essere comprensivo e a comportarsi quasi come un padre per Cristina, trasgredendo le sue rigide regole. Piperspettacoloitaliano.it - Che Dio ci Aiuti 8 anticipazioni 17 aprile 2025, la trama della settima puntata Leggi su Piperspettacoloitaliano.it Mancano ancora 4 appuntamenti alla fine dell’ottava stagione. Scopriamo quindi cosa succederà negli episodi 13 e 14 che si intitolano rispettivamente Teniamoci stretti e La via stretta. Ledi Che Dio ci8 del 17, non a caso il giorno del Giovedì Santo di Pasqua.Che Dio ci17, gli episodi 13 e 14Nella Casa del Sorriso l’atmosfera è tesa: quello che ha fatto Cristina è grave, ha messo in pericolo la casa-famiglia e così il Tribunale ha incaricato Alessia di stilare una relazione sulla struttura. Cristina si sente in colpa, e Pietro, Olly e Melody non fanno nulla per farla sentire meglio e sono delusi dal suo comportamento. Sarà Lorenzo ad essere comprensivo e a comportarsi quasi come un padre per Cristina, trasgredendo le sue rigide regole.

