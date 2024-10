Ancora sangue sulla Statale Appia: scontro tra motorino e auto, muore 17enne (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’altra tragedia si è consumata sulla Statale Appia, in località Campizze, dove un ragazzo di 17 anni, di Forchia e figlio del titolare di un’attività commerciale di Montesarchio, ha perso la vita in un drammatico incidente. Il giovane si trovava alla guida del suo motorino quando si è scontrato con un’automobile. L’impatto è stato violento e ha lasciato il ragazzo in condizioni critiche. I soccorritori sono giunti tempestivamente sul posto e hanno cercato di stabilizzarlo per il trasporto d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento. Tuttavia, le sue condizioni erano disperate, e il ragazzo è deceduto durante il tragitto, spezzando per sempre i sogni e le speranze della sua giovane vita. Anteprima24.it - Ancora sangue sulla Statale Appia: scontro tra motorino e auto, muore 17enne Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’altra tragedia si è consumata, in località Campizze, dove un ragazzo di 17 anni, di Forchia e figlio del titolare di un’attività commerciale di Montesarchio, ha perso la vita in un drammatico incidente. Il giovane si trovava alla guida del suoquando si è scontrato con un’mobile. L’impatto è stato violento e ha lasciato il ragazzo in condizioni critiche. I soccorritori sono giunti tempestivamente sul posto e hanno cercato di stabilizzarlo per il trasporto d’urgenza all’ospedale San Pio di Benevento. Tuttavia, le sue condizioni erano disperate, e il ragazzo è deceduto durante il tragitto, spezzando per sempre i sogni e le speranze della sua giovane vita.

