Amici scontro tra Emanuel Lo e la Celentano | battibecco tra due allievi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)daytime mercoledì 30 ottobre:Lo convoca la Maestraper un confronto, questo pomeriggio è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime del talent show di Maria De Filippi.Lo convoca in studio la Maestrae sbotta: “Ti ho mandata a chiamare perché vorrei capire il motivo per cui continui a dare compiti ai miei”. Leggi anche Ascolti tv, i dati del 30 ottobre 2024 Ecco cosa è emerso Ladichiara: “Sono molto importanti questi compiti, la paura, lo stress sono cose che bisogna allenare facendo più cose. Le ho sempre fatte da molto tempo, prima che arrivassi tu”.Lo chiede: “Perchè continui a fare compiti ai miei ragazzi senza consultarmi?”. La Maestra replica: “Io non sono tenuta a chiederti il permesso di fare dei compiti ai tuoi ragazzi. Io voglio lavorare con tutti i ragazzi”.