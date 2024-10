Alluvione Spagna, italiano a Valencia: “Allerta arrivata tardi” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ha sorpreso i residenti l’ondata di maltempo che ha investito la Spagna, e in particolare la regione di Valencia, e che ha provocato un Alluvione con decine di morti. Un italiano residente nella città spagnola, contattato da LaPresse, ha raccontato di non aspettarsi una tale “gravità” delle piogge torrenziali che hanno colpito la zona. “Il messaggio di Allerta sui cellulari della protezione civile è arrivato tardi, verso le 20?, ha spiegato Gianluca Libianchi, 31enne italiano che da due anni e mezzo vive a Valencia. italiano a Valencia: “Sconsigliato spostarsi, metro chiuse” “C’era un avviso di abbondanti piogge ma non mi aspettavo una cosa del genere”, ha aggiunto. L’uomo, che abita in centro città, spiega che se avesse dovuto spostarsi in macchina ieri lo avrebbe fatto, perché non era al corrente che la situazione sarebbe potuta diventare così grave. Lapresse.it - Alluvione Spagna, italiano a Valencia: “Allerta arrivata tardi” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ha sorpreso i residenti l’ondata di maltempo che ha investito la, e in particolare la regione di, e che ha provocato uncon decine di morti. Unresidente nella città spagnola, contattato da LaPresse, ha raccontato di non aspettarsi una tale “gravità” delle piogge torrenziali che hanno colpito la zona. “Il messaggio disui cellulari della protezione civile è arrivato, verso le 20?, ha spiegato Gianluca Libianchi, 31enneche da due anni e mezzo vive a: “Sconsigliato spostarsi, metro chiuse” “C’era un avviso di abbondanti piogge ma non mi aspettavo una cosa del genere”, ha aggiunto. L’uomo, che abita in centro città, spiega che se avesse dovuto spostarsi in macchina ieri lo avrebbe fatto, perché non era al corrente che la situazione sarebbe potuta diventare così grave.

