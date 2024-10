Alluvione Spagna: da Real a Barcellona la solidarietà del calcio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Valencia e gli altri club si attivano per la popolazione: 'A disposizione delle autorità per fornire aiuti' Golssip.it - Alluvione Spagna: da Real a Barcellona la solidarietà del calcio Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il Valencia e gli altri club si attivano per la popolazione: 'A disposizione delle autorità per fornire aiuti'

Alluvione Spagna, da Real a Barcellona la solidarietà del calcio

(ansa.it)

Il mondo del calcio spagnolo esprime la propria solidarietà per le vittime dell'alluvione che ha colpito soprattutto la provincia di Valencia. (ANSA) ...

Alluvione in Spagna, il meteorologo: «Ecco le zone a rischio in Italia e quando i temporali estremi possono colpire». E le Marche?

(corriereadriatico.it)

«In Italia ci sono stati fenomeni simili a quello accaduto in Spagna». Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com confronta quanto accaduto nella zona di Valencia con le alluvioni ...

Alluvione Valencia, a rischio la partita con il Real Madrid. Un minuto di silenzio nella Liga

(corrieredellosport.it)

Il nubifragio che sta colpendo la Spagna rende difficile far giocare la gara dei blancos e Levante-Malaga ...

Alluvione Spagna, messaggi Vinicius e Modric 'forza e coraggio'

(ansa.it)

"Un grande incoraggiamento per tutti". Su X la stella del Real Madrid Vinicius, esprime la sua vicinanza alle popolazioni colpite dalle inondazioni in Spagna commentando il post del Real Madrid in cui ...