A Milano una Casa senza dolore: entra in Pediatria la sedazione digitale

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Un visore per immergersi in una realtà aumentata e allontanarsi dalla paura e anche daldurante procedure che spaziano da un banale prelievo o un accesso venoso a operazioni più invasive, come un’iniezione di penicillina, un’artrocentesi (in sostanza un prelilevo da un’articolazione) o le infiltrazioni, riducendo laper i pazienti. Che qui sono bambini, o ragazzini sotto i diciott’anni. Ma siamo ad anni luce dai tempi in cui si prestava poca attenzione aldei bambini, cui ad esempio venivano levate le tonsilleanestesia non solo nell’Ottocento raccontato dai registri antichi in mostra nelle teche del Fatebenefratelli (in cui prima è riportato il mestiere dei genitori del paziente, e poi il motivo per cui è in ospedale), ma pure fino agli anni ’60 del Novecento nel nostro Paese, e in tempi assai più recenti in luoghi più poveri del pianeta.