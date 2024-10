Tpi.it - Ticket to Paradise: tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di martedì 29 ottobre 2024)to: trama, cast e streaming delsu Canale 5 Questa sera, martedì 29 ottobre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in ondatodel 2022 diretto da Ol Parker con George Clooney e Julia Roberts. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo aver scoperto che la figlia, durante il viaggio fatto a Bali con un’amica per festeggiare la laurea, vuole sposare un ragazzo indigeno che ha appena conosciuto, una coppia di divorziati raggiunge l’isola per cercare di impedire un matrimonio così avventato.