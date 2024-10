Lanazione.it - «Solo i gruppi consiliari possono fruire gratuitamente della Sala Giostra del Saracino»

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – «del”. La dichiarazione del capogruppo consiliare Francesco Romizi (Arezzo 2020) “Alla destra aretina non basta un generale. Nessuno può essere da meno in quell’universo d’ignoranza e nostalgia a cui si continua a dare troppo spazio per quel che conta. Comunque, di libraccio in libraccio, ne è stato presentato un altro lo scorso venerdì sera inRosa. Di una tale dal curriculum ‘esemplare’, portata in città da associazioni riconducibili a Casa Pound o a difesa di presunti valori che sembra abbiano beneficiatodi unadestinata alle iniziative pubbliche. Grazie allo stratagemma di un gruppo consiliare: la Lega. Tra ufficiali e tartarughe evidentemente ci s’intende.