Shaila sparla di Javier: "Schifo! Vomito. Uomo? Che brutta figura"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo aver fatto tira e molla per settimane, averlo ripreso quando lui si era allontanato,Gatta adesso è stupita cheMartinez sia deluso e che abbia raccontato le cattiverie che lei diceva sugli altri mentre era sotto le coperte. Il pallavolista ha rivelato che la Gatta avrebbe usato un termine omofobo riferito a Lorenzo e uno molto offensivo per MariaVittoria e Amanda. Stamani la Lecciso e la Minghetti hanno affrontato la ballerina chiedendole se davvero avesse dato loro delle z0**0le.però ha finto un0’amnesia: “Io non me lo ricordo, non ho ricordi di questo“. Poco fa con le Non è la Rai la Gatta ha cambiato versione e ha giurato di non aver mai pronunciato termini offensivi su MariaVittoria e Amanda (le è tornata la memoria?). Non contenta la gieffina ha iniziato are di, dicendo che le fa. #GrandeFratellonon ce la fa..