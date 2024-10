Omicidio di Sharon, minacce all’avvocato di Sangare: “Attacco al diritto di difesa” (Di martedì 29 ottobre 2024) Bergamo. Un Attacco “ai valori fondamentali della giustizia e del diritto di difesa”: così Carlo Foglieni, presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) commenta la lettera anonima di minacce ricevuta da Giacomo Maj, legale dell’omicida di Sharon Verzeni Moussa Sangare. “L’AIGA esprime solidarietà e vicinanza all’avvocato Maj, difensore d’ufficio di Moussa Sangare, il trentunenne reo confesso dell’Omicidio della giovane Sharon Verzeni, destinatario di una lettera di minacce per il solo fatto di svolgere la sua funzione di difensore – afferma Foglieni -. Tali atti intimidatori rappresentano un Attacco non solo alla sua persona”. Bergamonews.it - Omicidio di Sharon, minacce all’avvocato di Sangare: “Attacco al diritto di difesa” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Bergamo. Un“ai valori fondamentali della giustizia e deldi”: così Carlo Foglieni, presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) commenta la lettera anonima diricevuta da Giacomo Maj, legale dell’omicida diVerzeni Moussa. “L’AIGA esprime solidarietà e vicinanzaMaj, difensore d’ufficio di Moussa, il trentunenne reo confesso dell’della giovaneVerzeni, destinatario di una lettera diper il solo fatto di svolgere la sua funzione di difensore – afferma Foglieni -. Tali atti intimidatori rappresentano unnon solo alla sua persona”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diall’avvocato di Sangare: “Attacco al diritto di difesa”;di: la sorella di Sangare, nessuno si è mosso per lui;Verzeni, la sorella di Moussa Sangare: "Denunciato tre volte"; L'avvocato della famiglia Verzeni contro l'ipotesi del raptus: dettagli inquietanti sull'diVerzeni, i coltelli nascosti, i testimoni, il fotogramma: così è stato scoperto e incastrato Moussa San;diVerzeni, la confessione di Moussa Sangare: «Lei guardava le stelle, la uccidevo e mi chiede; Leggi >>>

Minaccia e picchia la ex, condannato a 2 anni e 4 mesi

(gonews.it)

Condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, commessi nei confronti dell'ex compagna dal 2019 al 28 aprile 2024, un 41enne di Lucca è stato arrestato dai carabinieri ...

Omicidio di Rozzano, minacce web al padre di Daniele Rezza: bufera sul killer 19enne di Manuel Mastrapasqua

(notizie.virgilio.it)

Dopo l’omicidio di Rozzano scattano i provvedimenti per tutelare l’incolumità della famiglia di Daniele Rezza, il killer reo confesso, raggiunta da minacce via web, in particolare via social.

**Omicidio Sharon: gip, ‘Sangare ha scelto bersaglio più vulnerabile’**

(msn.com)

È quello che sottolinea la gip Raffaella Mascarino nell’ordinanza con cui dispone la custodia cautelare in carcere per il 30enne che ha confessato l’omicidio di Sharon Verzeni. Sangare ...

Ucciso nel Milanese, minacce web al padre del 19enne

(ansa.it)

Una serie di minacce via web sarebbero arrivate, secondo indiscrezioni, su alcuni profili social della famiglia di Daniele Rezza, il 19enne reo confesso dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua ...