Formiche.net - Nato e Corea del Sud unite contro l’asse Kim-Putin in Ucraina

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di martedì 29 ottobre 2024) Choe Son Hui, ministra degli Esteri nordna, è partita ieri per la Russia per una visita ufficiale. In agenda, una potenziale visita del leader nordno Kim Jong Un a Mosca, nel quadro di legami militari sempre più stretti tra i due Paesi suggellati dal trattato di partenariato firmato con il presidente russo Vladimira giugno, che include una clausola di difesa reciproca. La notizia è arrivata dopo che laha confermato lunedì che le truppe nordne sono state schierate nella regione di Kursk, sul fronte occidentale della Russia. La mossa potrebbe essere finalizzata a supportare le forze russe nel prossimo futuro. Le valutazioni americane Secondo il Pentagono, ladel Nord ha inviato in Russia circa 10.000 uomini, destinati ad addestrarsi e a combattere in“nelle prossime settimane”.