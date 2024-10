Municipio I Roma, 6 nuove convenzioni per Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere (Di martedì 29 ottobre 2024) I quartieri interessati sono Trastevere, Testaccio, Esquilino, Sabotino, S.Saba e Ponte Il Municipio I Centro di Roma Capitale ha sottoscritto oggi sei convenzioni per la gestione delle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere (CSAQ), un progetto che mira a promuovere l’inclusione sociale, il benessere e la partecipazione attiva degli anziani sul territorio. La Sbircialanotizia.it - Municipio I Roma, 6 nuove convenzioni per Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I quartieri interessati sono Trastevere, Testaccio, Esquilino, Sabotino, S.Saba e Ponte IlI Centro diCapitale ha sottoscritto oggi seiper la gestionee del(CSAQ), un progetto che mira a promuovere l’inclusione sociale, il benessere e la partecipazione attiva degli anziani sul territorio. La

Municipio I Roma, 6 nuove convenzioni per Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere

Il Municipio I Centro di Roma Capitale ha sottoscritto oggi sei convenzioni per la gestione delle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere (CSAQ), un progetto che mira a promuovere ...

