Oasport.it - LIVE Musetti-Struff, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: prova di maturità contro il tedesco

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 1° turno del Masters 1000 ditra Lorenzoe Jan-Lennard. Esordio molto complicato, anche se ci sono 26 posizioni di differenza nel ranking ATP tra i due. Ilè uno dei peggiori clienti da trovare sul cemento indoor, tra i giocatori fuori dalle teste di serie. Nel torneo di Vienna ha messo paura al 9° tennista della race Alex De Minaur, costretto a rimontare il perentorio 6-2 inflittogli all’esordio dal. Appena rientrato nel circuito dopo un’assenza per problemi fisici dagli scorsi US Open,è uscito dai primi 30 giocatori del mondo. Avrà quindi il dente avvelenato!dal canto suo coltiva ancora il sogno di qualificarsi come riserva alle ATP Finals.