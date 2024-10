Game-experience.it - Indiana Jones e l’antico Cerchio girerà a 60 FPS su Xbox Series X|S, precisa MachineGames

(Di martedì 29 ottobre 2024)a 60 fps suX eS, conche ha promesso proprio in queste ore di star lavorando duramente per rendere stabile il framerate del gioco sulle due console di Microsoft. A condividere queste informazioni è stato direttamente il Creative Director del titolo, Axel Torvenius, nel corso di una nuova intervista con WindowsCentral, ribadendo ancora una volta che il progetto è partito proprio da Todd Howard, visto che è un grande fan del celeberrimo archeologo. Axel Torvenius ha condiviso le seguenti dichiarazioni in merito alla componente tecnica di: “Posso assicurarvi che presto, mano a mano che ci avviciniamo al lancio, forniremo più dettagli, più specifici e tecnici, quando avremo analizzato tutti i dati telemetrici relativi alle prestazioni.