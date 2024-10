Quotidiano.net - Dramma in allenamento. L’azzurrina dello sci cade: "È in grave condizioni"

(Di martedì 29 ottobre 2024) Su quella pista non doveva nemmeno esserci. Ma il destino e il caldo che tormenta le nevi svedesi hanno portato la giovane promessa azzurrasci, Matilde Lorenzi, fino alla Val Senales (in Alto Adige), dove ieri è rimasta ferita in modo gravissimo dopo una caduta in. La 19enne torinese, tesserata per il Centro sportivo esercito, tra le punte di diamante della terza squadra nazionale, stando a una prima ricostruzione stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando gli sci si sono divaricati e ha perso contatto con il manto nevoso, per poi impattare violentemente il volto sul terreno ghiacciato. A quel punto uno dei due sci si sarebbe sganciato e la giovane atleta sarebbe finita fuori pista riportando traumi in diverse parti del corpo.