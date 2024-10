Ilfattoquotidiano.it - Dossier, “centrale parallela a Roma”: altra inchiesta nella Capitale. A Milano indagato anche il capo degli Affari legali Eni Speroni

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Procura diindaga per accesso abusivo a sistema informatico, violazioni della privacy e esercizio abusivo della professione in un procedimento sull’attività della presunta “Squadra fiore“, una rete clandestina diaggio e raccolta illecita di dati di cui aveva parlato già a marzo un’del giornalista Fabrizio Gatti sul sito Today.it. Il fascicolo, affidato alla Polizia postale e al momento iscritto a carico di ignoti, viaggia in parallelo con l’indagine diche venerdì ha portato all’arresto di quattro persone, tra cui l’ex poliziotto della Mobile Carmine Gallo e l’informatico Samuele Calamucci.