Diddy, nuove accuse verso il rapper: "Ha drogato e molestato sessualmente un bambino di 10 anni e un 17enne" (Di martedì 29 ottobre 2024) Dettagli inquietanti sulle molestie avvenute nel 2005 ai danni di John Doe, all'epoca un bambino di 10 anni che voleva far carriera nel mondo della musica nuove accuse verso il rapper Sean "Diddy" Combs, arrestato circa un mese fa per violenza sessuale su 120 vittime. Diddy è accusato di aver Ilgiornaleditalia.it - Diddy, nuove accuse verso il rapper: "Ha drogato e molestato sessualmente un bambino di 10 anni e un 17enne" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dettagli inquietanti sulle molestie avvenute nel 2005 ai ddi John Doe, all'epoca undi 10che voleva far carriera nel mondo della musicailSean "" Combs, arrestato circa un mese fa per violenza sessuale su 120 vittime.è accusato di aver

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuove accuse all’ex allenatore condannato per violenza sessuale : “Impediva agli atleti di mangiare”

(Fanpage.it)

La Procura indaga sulla Federazione italiana pallacanestro, per capire perché Paolo Traino abbia continuato ad allenare, nonostante i precedenti penali su minori. Aperta una nuova inchiesta, al vaglio il racconto di un supertestimone.Continua a ...

Nuove accuse per Erba. Carte e pc sotto sequestro

(Ilgiorno.it)

La Procura di Monza aggiunge l’ipotesi di indebita compensazione di crediti di imposta al reato di bancarotta fraudolenta e dispone nuovamente il sequestro di tutta la documentazione contabile e dei pc delle società di Davide Erba, indagato in ...

Nuove accuse contro Puff Diddy: molestie su un bambino di 10 anni e un diciassettenne

(msn.com)

Oltre 120 cause per abusi contro il rapper e produttore, in carcere. È indagato per reati gravissimi che vanno dallo stupro alla tratta umana a scopi sessuali ...

Diddy, la nuova accusa: «Mi ha violentata quando avevo 13 anni, con lui c'erano 2 vip». Tutte le presunte violenze: cosa rischia il rapper

(leggo.it)

Tuttavia, i video virali che mostrano il comportamento inappropriato del rapper nei confronti del giovane Bieber hanno sollevato nuove preoccupazioni. Sebbene non ci siano accuse dirette, il ...

Sean Diddy Combs affronta nuove accuse di violenze sessuali: sei denunce recenti

(assodigitale.it)

Nuove denunce contro Sean “Diddy” CombsLunedì scorso, un tribunale situato a Manhattan ha visto spuntare sei nuove accuse di violenza sessuale e stupr ...

Caso P. Diddy: nuove accuse ed accusatori, il caso sembra un pozzo senza fondo

(serial.everyeye.it)

Il caso P. Diddy ha scosso gli Usa tra teorie del complotto e nuovi dettagli sulla sua vita privata che continuano ad emergere facendo tremare Hollywood. Ed arrivano nuove accuse da altri querelanti.