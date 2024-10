"A Salerno queste cose non le scordiamo, finirai sul giornale": arrestato compagno violento (Di martedì 29 ottobre 2024) "A Salerno queste cose non le scordiamo, prima o poi ti faccio apparire sul giornale": durante l'ennesimo episodio di maltrattamenti, una donna ha iniziato a registrare le minacce che il compagno le stava rivolgendo. E' proprio grazie al file contenuto nel telefono della vittima che nei confronti Salernotoday.it - "A Salerno queste cose non le scordiamo, finirai sul giornale": arrestato compagno violento Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) "Anon le, prima o poi ti faccio apparire sul": durante l'ennesimo episodio di maltrattamenti, una donna ha iniziato a registrare le minacce che ille stava rivolgendo. E' proprio grazie al file contenuto nel telefono della vittima che nei confronti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"A Salerno queste cose non le scordiamo, finirai sul giornale": arrestato compagno violento

(msn.com)

La donna ha ricostruito gli episodi degli ultimi mesi e ha fornito la registrazione dell'ultima minaccia, facendo così scattare anche l'arresto per maltrattamenti ...

Battipaglia, spettanze non pagate: dipendenti comunali pronti a fermarsi

(ilmattino.it)

Prosegue la vertenza dei dipendenti del Comune di Battipaglia. Nonostante gli impegni assunti dall’amministrazione dinanzi al prefetto di Salerno, infatti, non sarebbero state ancora ...

Salerno, Avella e la stoccata al sindaco: «Se non ci sono fondi per cose utili si limiti l’effimero»

(salernonotizie.it)

Stampa«Nessuna demagogia». Così il consigliere del Psi Rino Avella replica dopo le polemiche sorte in queste ultime ore, che vedrebbero parte della maggioranza in rotta con i socialisti per le loro in ...

Salerno è piazza in cui si può raccontare la verità o è meglio arruffianarsi la gente? Iervolino? Ben venga! Ma a gennaio...

(tuttosalernitana.com)

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un articolo in cui parlavamo, con tristezza, del fatto che la scorsa stagione non abbia insegnato nulla. Non abbiamo certo dimenticato le prefiche del web che si..